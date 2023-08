Haaland skal gjøre opp med lagkamerat Kevin De Bruyne og Lionel Messi om prisen, opplyser Uefa.

Vinneren blir kunngjort 31. august.

Haaland åpnet årets Premier League-sesong med et brak. Han scoret to mål i Citys 3-0-seier over Burnley. Onsdag vant de lyseblå supercupen etter straffesparkkonkurranse mot Sevilla.

Lørdag kveld kommer Newcastle på besøk i ligaen.

Tidligere torsdag ble det kjent at Haaland og Martin Ødegaard er blant de nominert til årets spiller av Den engelske spillerforeningen (PFA).

PFA kunngjorde torsdag de seks nominerte. De fire øvrige er Tottenhams Harry Kane, Arsenals Bukayo Saka samt Manchester City-duoen Kevin De Bruyne og John Stones.