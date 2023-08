Store nedbørsmengder har ført til store oversvømmelser og ødeleggelser i Slovenia den siste tiden. Seks mennesker har mistet livet, og et stort antall er skadd som følge av flommen som er den verste i landet noen gang.

Mange har også mistet hus og hjem, og infrastruktur er ødelagt svært mange steder. Mange idrettsanlegg er også hardt rammet av ødeleggelsene. Blant dem er hoppanlegget i byen Ljubno.

Bilder fra anlegget viser blant annet at plastunderlaget flyter på vannmassene. Ljubno skal etter planen arrangere sine tradisjonsrike verdenscuprenn i januar.

– Hoppbakkene våre er alvorlig skadet av flommen, og vi må bygge dem opp igjen i tide til verdenscupen. 60 prosent av våre sponsorers virksomheter er også fullstendig ødelagt, og de fleste av de andre ble delvis skadd. Hoppsenteret og verdenscupkonkurransene trenger akutt hjelp, sier Rajko Pintar, president for organisasjonskomiteen i Ljubno.

Ber om donasjoner

Tadej Pogacar er blant sykkelstjernene som vil hjelpe flomrammede i hjemlandet. Foto: Thibault Camus / AP / NTB Foto: NTB

Pintar uttaler seg i en meddelelse publisert på nettstedet til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Der fremgår det videre at oppryddingsarbeidet etter flommen er i gang, og at frivillige jobber i hoppanlegget. Vannet har samtidig ikke trukket seg helt tilbake foreløpig.

FIS ber om økonomiske donasjoner til Ljubno-arrangørene.

Også idrettsmiljøet i Slovenia trår nå til for å hjelpe de flomrammede i hjemlandet. Sykkelstjernene Tadej Pogacar og Primoz Roglic er blant dem som har gått sammen for å gi økonomisk nødhjelp.

I en video på nettsiden til Roglic opplyser sykkelstjernene at det i tiden som kommer skal samles inn penger gjennom å auksjonere borte signerte trøyer.

Alle for én

«Våre felles slovenere. Nå er det tid for at vi alle står sammen for å hjelpe ofrene for den katastrofale flommen som har ødelagt landet vårt», heter det i idrettsstjernenes felles appell.

«La oss vise at vi er sterke, og at vi bryr oss om hverandre. Én for alle, alle for én. For Slovenia», sier sykkelstjernene videre.

Andre deler av idrettsmiljøet i landet har startet lignende kampanjer, blant dem landslagene i volleyball.

To tredeler av kommunene i Slovenia er rammet av den katastrofale flommen. Hundrevis av jordskred skal være utløst. Mange veier er fortsatt ufremkommelige.

Slovenske myndigheter har bedt EU om hjelp til å håndtere den kritiske situasjonen. Statsminister Robert Golab regner med at vannmassene har ført til skader for over 5,5 milliarder kroner.