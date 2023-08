Treneren for USAs fotballandslag gir seg, melder flere medier

Opplysningene blir bekreftet av anonyme kilder til blant annet The New York Times, The Athletic og ESPN.

Beslutningen kommer etter et skuffende fotball-VM for vinnerne fra 2019. Aldri før har de USA røket så tidlig ut i mesterskapet: De måtte reise hjem fra VM etter en dramatisk straffesparkkonkurranse mot Sverige i åttedelsfinalen.

Ifølge The Athletic vil assistenttrener Twila Kilgore midlertidig ta over som hovedtrener. Ifølge New York Times ønsker det amerikanske fotballforbundet å ha på plass en ny hovedtrener innen slutten av året for å kunne starte forberedelser til OL i Paris neste år.

Andonovski har vært hovedtrener for laget siden 2019, og kontrakten hans skulle opprinnelig vare ut 2023.