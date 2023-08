Haaland satte inn det første straffesparket etter 90 minutter hvor han ble holdt i stramme tøyler og fikk til lite. Fire lagkamerater og fire Sevilla-spillere scoret også før Nemanja Gudelj skjøt i tverrliggeren.

Pep Guardiolas lag tapte for Arsenal i den engelske supercupen, men reiste seg etter en svak 1. omgang mot Sevilla og avgjorde den europeiske supercupen i sin favør.

Dermed fortsetter mesterligavinnerne å dominere supercupen. Det er tiende gang på de elleve siste året at CL-vinneren slår europaligavinneren. Sevilla, som har vunnet europaligaen flere ganger enn noen annen klubb, måtte tåle sitt sjette strake tap i supercupen etter den eneste seieren i 2006.

Det kunne gått annerledes. Youssef En-Nesyri scoret et vakkert ledermål med hodet i det 25. minutt, etter å ha knust Josko Gvardiol og Nathan Aké i lufta. I det 50. minutt fikk samme mann ballen alene med keeper, men Ederson gjorde seg stor og reddet. Der kunne marokkaneren ha punktert kampen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I stedet utlignet City i det 63. minutt, da Rodri fra stillestående posisjon slo et perfekt innlegg mot lengste stolpe og tok Sevilla-forsvaret på senga. Haaland, Cole Palmer og Kyle Walker var alle på løp mot stolpen, men det var Palmer som fra spiss vinkel nådde ballen og nikket den i en bue over keeper Bono og inn.

Sekunder senere fikk En-Nesyri en ny stor sjanse da han ble spilt gjennom av Lucas Ocampos. Han prøvde å slå tunnel på keeper, men Ederson reddet igjen.

City avsluttet kampen klart best og presset på for et vinnermål i sluttfasen, men det kom aldri. I straffesparkkonkurransen var de lyseblå best.

Enkelt og effektivt

Vel halvveis i den første omgangen leverte Sevilla-keeper Bono en strålende igangsetting. Via Oliver Torres og Ocampos ble ballen befordret ut til Marcos Acuña på venstresiden. Han fikk tid og rom til å lade innleggsfoten, og inne i feltet svevet En-Nesyri over hodene på Gvardiol og Aké før han stanget ballen i hjørnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var enkelt, effektivt og fint å se på. Det samme kan ikke sies om Citys offensive produksjon i den første omgangen, mot et motstanderlag som lå dypt og kompakt i leddene og tettet igjen. Sevilla-spillerne brukte både lovlige og ulovlige midler for å stoppe Haaland og lyktes med det.

Det kreves ikke mye plass for å beskrive City-sjansene i første omgang. I det 8. minutt fant Palmer hodet til Aké etter et kort hjørnespark, men Bono reddet. Det gjorde keeper også i det 17. minutt, da Jack Grealish skar inn fra venstre og skjøt mot lengste hjørne.

På overtid i omgangen gjorde Grealish nesten det samme, men valgte denne gang et innlegg mot lengste stolpe. Det kunne blitt farligere, men ingen av lagkameratene nådde fram.

Holdt igjen

Det gjorde heller ikke Haaland da Rodri prøvde å spille ham gjennom i det 33. minutt. Loïc Baldé tok livtak på ham og holdt ham igjen. Det ble gult kort, men City-spillerne ville gjerne sett en annen farge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidlig i 2. omgang skrek Sevilla på hands og straffe etter et frispark, men Gvardiol ble frikjent av VAR.

Det holdt likevel på å bli Sevilla-jubel tidlig i omgangen. Etter en ballerobring satte Ocampos fart, forserte elegant Kyle Walkers taklingsforsøk og serverte En-Nesyri ballen foran mål. Spissen skjøt rett på Ederson og fortvilte over en misbrukt sjanse til å doble ledelsen.

Citys utligningsmål bidro til at det løsnet litt spillemessig, og et slitent Sevilla-lag måtte kjempe hardt for å holde unna i sluttminuttene. I det 79. minutt kom Haaland til sin første store sjanse, men hans avslutning ble blokkert.

Det spilles ikke ekstraomganger i supercupen, og dermed gikk man rett på straffesparkkonkurranse.