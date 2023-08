Magnus Carlsen forsvarte seg til remis og gikk til semifinale i verdenscupen

17 år gamle Gukesh klarte ikke å sette Carlsen i særlige vanskeligheter. Etter tirsdagens seier med svarte brikker holdt det med remis for Carlsen. Det ble spilt veldig forsiktig, og det var ingen avbytter av offiserer før etter det 21. trekket.

Et lite problem for Carlsen var at han brukte mye tid på trekkene sine og sto klart under på tid, men han tok seg greit til tidskontrollen. Etter 59 trekk var partiet over.

Carlsen møter hjemmefavoritten Nijat Abasov fra Aserbajdsjan i semifinalen. 28-årige Abasov slo ut en annen indisk spiller, Santosh Vidit, i kvartfinalen.

– Jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle komme så langt i turneringen, sa Abasov til Chess24.

Carlsen har aldri vunnet verdenscupen. Han ble nummer tre i turneringen i Sotsji for to år siden.

De tre beste i Baku får billett til den neste kandidatturneringen, der man skal kjempe om å møte kinesiske Ding Liren i den neste VM-kampen. Kineseren tok i vår over som verdensmester etter å ha slått russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

Carlsen ga fra seg tittelen da han avslo å spille en ny VM-kamp. Det er høyst usikkert om han er interessert i å være med i neste kandidatturnering.

Semifinalene i verdenscupen avvikles med langsjakkpartier lørdag og søndag, eventuelt omspill mandag.

Turneringen i Baku pågår fram til 24. august.