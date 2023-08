Linnes sendte Molde videre i mesterligakvalifiseringen – senket Klaksvik i 2. ekstraomgang

Etter et hjørnespark ble Markus Kaasas skuddforsøk blokkert, men ballen spratt i retning Linnes, som møtte den i returrommet og traff som han ville fra 17 meters hold.

– Det var godt å se den gå inn. Det har ikke skjedd altfor ofte at jeg avgjør så viktige kamper. Det føles spesielt, sa Linnes til VGTV.

For Linnes betyr det et gjensyn med gamleklubben Galatasaray, som venter i avgjørende kamper 23. (i Molde) og 29. august (i Istanbul). Den tyrkiske klubben slo Olimpija Ljubljana 4-0 over to kamper.

– Det er bare å begynne å glede seg. Jeg hadde nesten seks fantastiske år der, og det blir veldig spesielt for meg, sa Linnes.

Molde er nå bare to kamper unna en høst med kamper mot de aller beste i verdens gjeveste klubbturnering, og millioninntektene som følger med mesterligaspill.

– Jeg tenker ikke så mye på pengene, men på at vi er videre. Det er første gang i Moldes historie at vi får europeisk gruppespill to år på rad, og det kan bli i den best mulige turneringen. Det er det vi jobber for, sa trener Erling Moe til VGTV.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– All ære til Klaksvik. De er vanskelige å bryte ned. Vi visste at det ville bli tøft.

Nær ny bragd

Klaksvik, som ledes av Molde-legendene Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad, leverte igjen sterk motstand og truet med å kopiere bragden fra hjemmekampen der laget vendte til 2-1-seier. Slik gikk det ikke.

– Det er bittert, selvfølgelig, men jeg er utrolig stolt av gutta. De gjør en fantastisk innsats, sa Hoseth til VGTV.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Molde startet veldig bra og tok fortjent ledelsen i det 17. minutt da Kristian Eriksen stusset et hjørnespark i mål ved nærmeste stolpe, men laget slet veldig med å få inn målet som ville gi ledelse også sammenlagt.

I det 73. minutt hadde Klaksvik en eventyrlig sjanse til å gjøre 1-1. Arni Frederiksberg tok hjørnespark fra høyre, og fra kloss hold fikk Luc Kassi hodet på ballen. Den smalt i tverrliggeren og ned akkurat på riktig side av streken sett med Molde-øyne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tenkte og håpet at den var inne, men det var den ikke. Vi var nær, men etter 120 minutter er det fortjent at Molde vant, sa Hoseth.

På overtid fikk Molde en gigantsjanse til å avgjøre. Sivert Mannsverks skudd ble så vidt reddet av keeper, og på returen skjøt innbytter Kaasa utenfor åpent mål.

God start

Magnus Wolff Eikrem trodde at han hadde gitt Molde ledelsen i det 8. minutt, da han avsluttet et flott angrep med å feie ballen i mål på pasning fra Kristoffer Haugen. Imidlertid hadde Ola Brynhildsen vært offside rett før Mannsverks crossball til Haugen, og målet ble korrekt annullert etter VAR-gjennomgang.

I stedet kom ledermålet snaut ti minutter senere, da Eikrem tok hjørnespark fra venstre og skrudde det inn mot nærmeste stolpe. Der vant Kristian Eriksen duellen med Heini Vatnsdal og stusset ballen i mål fra svært spiss vinkel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en forrykende start gikk det litt i stå for Molde i jakten på 2-0-målet, og først i det 43. minutt kom den neste store muligheten da Mannsverk sendte et distanseskudd noen centimeter utenfor mens keeper sto hjelpeløs midt i mål og så på.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kjører bra på og skaper en del. Vi styrer og steller, men vi må få enda flere vendinger, og så får vi se om vi klarer å holde trykket oppe, sa Molde-trener Erling Moe til VGTV i pausen.

Sceneskifte

Eikrem prøvde seg med en frekkis tidlig i den andre omgangen, men skuddet gikk så vidt utenfor nærmeste stolpe. Martin Ellingsen satte keeper Nils Jonatan Johansson på prøve i det 57. minutt. Rett etter mente Brynhildsen at han ble dyttet over ende av Vatnsdal da han var spilt alene med keeper, men dommerteamet var ikke enig.

Med Hoseth og Berg Hestad på sidelinja og Vegard Forren i forsvarsfireren var det et Klaksvik-lag med mange gode Molde-navn som spilte seg inn i kampen og satte hjemmelaget under press mot slutten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter kjempesjansen til Kassi kom Forren og den tidligere Stabæk-spissen til en dobbeltsjanse ti minutter før full tid. Forrens skudd ble blokkert, før Kassi sendte returen rett utenfor.

Klaksvik fortsatte å yppe seg i ekstraomgangene, men de siste 15 minuttene var Molde best og fortjente sitt vinnermål. Likevel har laget fra Færøyene all grunn til å være stolt av egen innsats.

Sensasjonslag

Mens Molde i forrige runde slet seg videre mot finske HJK, har Klaksvik på sensasjonelt vis slått ut ungarske Ferencváros og svenske Häcken før Molde fikk kamp til siste spark.

Klaksvik får spille avgjørende kamper om plass i europaligaen og får spill i conferenceligaen som trøst om det blir for vanskelig. Molde er fortsatt med i kampen om mesterligamillionene og spill i den aller gjeveste klubbturneringen. Selv med tap for Galatasaray blir det gruppespill i europaligaen.