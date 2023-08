Sveriges VM-finale glapp: – Dårlig keeperspill

Avslutningen til Olga Carmona på overtid snek seg inn under tverrliggeren til enorm jubel for Spania.

– Det er et godt skudd, men den skal Musovic definitivt redde. Det er dårlig keeperspill, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

De svenske spillerne satt knust igjen på gresset.

Det ble hektiske sluttminutter i Auckland. Da det gjensto ti minutter scoret Salma Paralluelo og sørget for 1-0 til Spania. Sveriges Rebecka Blomqvist scoret så sitt tredje VM-mål to minutter før slutt og utlignet, men minuttet etter sørget Spania for å gå til sin første VM-finale.

– Det ble så jevnt, så tett, så spennende og så dramatisk som vi hadde regnet med. Sett under ett er det riktig lag som går til finale, sa Tjærnås.

Redondo nære

Sverige har tapt fire av sine fem siste semifinaler. De gulkledde misbrukte muligheten til å gå til sin første VM-finale på 20 år.

Spanjolene kom best i gang i første omgang, men Sverige spilte seg inn i kampen. Fridolina Rolfö var nærmest scoring like før pause, men Barcelona-lagvenninnen Cata Coll hadde refleksene i orden.

Spania skapte en god dobbeltsjanse 25 minutter ut i annen omgang, men en liggende Alba Redondo misset med avslutningen fra kort hold.

Stina Blackstenius kunne headet Sverige i føringen 15 minutter før slutt, men hun rakk ikke helt fram. Så begynte dramatikken med de tre målene de siste ti minuttene.

Turbulent

Det har vært dramatisk og turbulent rundt Spania i forkant av VM. 15 av spillerne trakk seg fra landslaget i fjor. Kun tre av dem ble en del av troppen til mesterskapet.

Fortsatt spekuleres det i at det er murring internt, men landslagssjef Jorge Vilda har flere ganger hevdet at laget står samlet.

Nå skal de spille mot landets første VM-gull på kvinnesiden.

Australia og England møtes i den andre semifinalen onsdag.