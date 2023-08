Mancini avviser forbindelse mellom Saudi-interesse og landslagsexit

Mancini skal være aktuell for jobben i Saudi-Arabia, men sier i et intervju med flere italienske medier at han ikke har tatt noen beslutning rundt egen framtid.

Veteranen trakk seg søndag høyst overraskende som landslagssjef i hjemlandet. Beslutningen kom med mindre enn en måned til de neste kampene i den pågående EM-kvalifiseringen.

Timingen har ført til skarp kritikk mot Mancini.

– Jeg er fotballtrener, og når jeg mottar et tilbud jeg liker, vil jeg godta det. Men det er ikke derfor jeg slutter på landslaget, sier Mancini til Corriere Dello Sport om interessen fra Saudi-Arabia.

– Italia var alltid nummer én for meg. Jeg har mottatt mange tilbud som jeg vil se på i ukene som kommer, men akkurat nå er det ikke noe konkret, legger han til.

EM-triumf

Mancini hadde blandede resultater i løpet av sine fem år som Italia-sjef. Seieren i EM i 2020 så ut til å revitalisere fotballnasjonen, men Azzurri klarte deretter ikke å kvalifisere seg til fjorårets VM i Qatar.

Mancinis oppsigelse kom like fullt som et stort sjokk, siden 58-åringen tidligere denne måneden også hadde fått ansvaret for landets U21- og U20-lag.

Mancini hevder han trakk seg som Azzurri-trener på grunn av uenigheter med sjefen for Italias fotballforbund, Gabriele Gravina. Uoverensstemmelsene skal spesielt ha handlet om endringer i trenerteamet.

– Har dere noen gang sett at lederen av forbundet endrer en managers trenerteam? Det er jeg som burde gjøre endringer, sier Mancini til La Repubblica.

Ikke bølgelengde

– Sannheten er at vi ikke har vært på bølgelengde en stund. Men hvorfor gjøre endringer i staben min? På det tidspunktet burde han ha sparket meg, legger trenerveteranen til.

Italia møter Nord-Makedonia og Ukraina i EM-kvalifiseringen i neste måned. Forbundet jakter nå på en ny trener.

Luciano Spalletti, Serie A-vinner med Napoli forrige sesong, og tidligere Italia-trener Antonio Conte er favoritter.