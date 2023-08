Atletico Madrid på tabelltopp – slo Granada i serieåpningen

Álvaro Morata scoret kampens første mål da han sendte Madrid-laget i føringen på overtid av første omgang. 19-åringen Samuel Omorodion utlignet etter hvilen, men Memphis Depay sendte Atletico Madrid tilbake i ledelsen fem minutter senere.

På overtid fastsatte Marcos Llorente resultatet til 3-1.

Atletico var det eneste laget i åpningsrunden som scoret mer enn to mål. Dermed ligger dem over Real Madrid, Osasuna og Rayo Vallecano som også vant sine kamper, men med bare to mål.

Atletico Madrid endte på 3.-plass i La Liga forrige sesong.