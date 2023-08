Hockeytalent døde halvannet år etter hjernesvulst-diagnose

I fjor ble hockey-stjerneskuddet diagnostisert med en hjernesvulst. Mandag opplyser agent Dan Milstein til nyhetsbyrået Associated Press at Amirov har gått bort.

Russeren døde i München mandag. Toronto Maple Leafs opplyste i februar i fjor at Amirov hadde fått påvist en hjernesvulst, og at han kom til å reise til Tyskland for behandling.

Håpet var at han skulle kunne gjenoppta hockeykarrieren på et tidspunkt.

«Fra det øyeblikket han mottok nyheten, nektet han å snakke negativt, fast bestemt på å nyte hver dag, møte den med den samme positive holdningen som han viste under hele sin hockeykarriere,» skriver agent Milstein i en melding lagt ut i sosiale medier.

«Vi vil alltid huske hans mot, hans vilje, hans smil – alle de flotte tingene med ham», heter det videre.

Milstein takket også legene som tok seg av Amirov, så vel som Maple Leafs og KHL-klubben Salavat Yulayev Ufa.

Maple Leafs-ledelsen er i sorg etter nyheten om Amirovs død.

– I løpet av hans modige kamp, inspirerte Rodin alle rundt seg gjorde varige inntrykk på laget vårt og fansen under hans korte besøk til Toronto, sier klubbpresident Brendan Shanahan.

Toronto-klubben valgte Amirov som sitt 15. valg i NHL-draften i 2020.