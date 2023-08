Bayern-fiasko i supercupen – blytung smell i Harry Kanes debut

Lørdag formiddag bekreftet Bayern og Tottenham den mye omtalte Kane-overgangen. Den engelske landslagsspissen skal ha endt på en prislapp på 100 millioner euro pluss tilleggsutbetalinger, tilsvarende rundt 1,3 milliarder norske kroner.

Noen timer senere var Kane med i Bayern-troppen til supercupmøtet med Leipzig. Den engelske landslagsspissen, som er et av de mest profilerte spillerkjøpene til Bundesliga noen gang, startet kampen på benken.

Derfra fikk han se lagkameratene havne i store vanskeligheter. Kun tre minutter var spilt da Dani Olmo sendte Leipzig i ledelsen. Det ble starten på en knallkamp av den spanske stjernen.

Bayern-sløseri

Minuttet før pause var Olmo frampå igjen og doblet ledelsen etter å ha blitt framspilt av Timo Werner.

Bayern, med 18-åringen Mathys Tel i angrepet, skapte på sin side en rekke sjanser, men klarte ikke å score. Enten var avslutningen for svak, eller så sto Leipzig-keeper Janis Blaswich eller en forsvarer i veien.

Etter 64 minutters spill var det duket for Kane-debut. Publikum på Bayerns hjemmebane svarte med et voldsomt jubelbrøl da nyervervelsen gjorde seg klar og tok plassen til nevnte Tel på topp.

Olmo-hattrick

I stedet for et umiddelbart Kane-mål, ble i stedet vondt til enda mye verre for hjemmelaget. En hands i feltet da Leipzig et korrekt straffespark, og Dani Olmo svarte med å sette ball nummer tre bak Bayern-keeper Sven Ulreich.

Flere Leipzig-mål kunne det også blitt. Benjamin Sesko kom til et knippe gode muligheter mot slutten. Kvelden kunne blitt atskillig svartere for vertene.

Kane-debuten endte uansett i en formidabel nesestyver for et Bayern-mannskap det stilles store forventninger til. Trener Thomas Tuchel har etter alle solemerker mye å tenke på i tiden som kommer.

Bayern serieåpner borte mot Werder Bremen kommende fredag.