Både Haaland og Manchester City fikk dermed en kjempestart på sesongen. De lyseblå fra Manchester er tittelforsvarer i Premier League, mens Haaland øyner håp om nok en sesong på toppen av toppscorerlisten.

Forrige sesong ble det 36 mål på 35 ligakamper for Jærbuen. Fredag kveld noterte han seg for sesongens første nettkjenning allerede etter tre minutter på Turf Moor, før han doblet ledelsen ti minutter før pause.

Haaland gikk målløs av banen i Community Shield-kampen mot Arsenal forrige søndag. Den kampen vant sistnevnte etter straffesparkkonkurranse.

For nyopprykkede Burnley ble det et tøft møte med det gjeveste selskapet i engelsk fotball. På overtid ble Anass Zaroury også utvist etter en VAR-sjekk, som følge av en tøff takling på Kyle Walker.

Sander Berge fikk på sin side tillit fra start bare to dager etter at han skiftet ut Sheffield United med Burnley.

– Eventyret fortsetter

Tre minutter etter kampen var i gang tok City en kort cornervariant. Ballen ble senere slått lang bak i feltet og spanske Rodri headet ballen inn i feltet igjen. Jærbuen prikket deretter inn ledermålet.

– Han er kald og kontrollert. Eventyret fortsetter, utbrøt Viaplays fotballekspert Tor Ole Skullerud etter målet.

Et skår i gleden for City var at midtbanestjernen Kevin de Bruyne måtte av banen med skade allerede etter 22 minutter. Belgieren ble erstattet av nyervervelsen Mateo Kovacic.

Måldobbel igjen

Drøyt ti minutter før pause slo City inn et innlegg fra høyre, som traff argentinske Julian Alvarez. 23-åringen fant Haaland med en pasning og jærbuen hamret inn sitt andre for dagen.

Dermed gjorde nordmannen som i fjor. Da scoret han to mål mot West Ham i sesongåpningen av Premier League. Et kvarter før slutt fastsatte Rodri resultatet til 3-0 for City.

Haaland ble byttet ut for Cole Palmer med ti minutter igjen av kampen. Berge ble byttet ut med fem minutter igjen av overtiden.

Neste ligakamp for Manchester City er mot Newcastle, mens Burnley møter Aston Villa.