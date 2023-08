Medier: Kane enig med Bayern München

Det ble torsdag formiddag meldt om at Tottenham hadde akseptert et bud på 1,1 milliarder kroner for den engelske landslagskapteinen. Dermed var det opp til ham selv om han ville skifte klubb. Kane har ett år igjen av kontrakten med Tottenham.

Sent torsdag bestemte han seg, og ifølge The Athletic flyr han til München fredag for å gjennomføre den obligatoriske legesjekken og skrive under for Bayern, som sist sesong vant den tyske serien for ellevte gang på rad.

Kane fikk sin Premier League-debut for «Spurs» i 2012-13-sesongen. Det tok to sesonger før han slo til for fullt.

Han står med 213 ligamål for Tottenham. Det er 47 scoringer færre enn Alan Shearers PL-rekord.