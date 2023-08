Guardiola om ny tittel-trippel: – Tilnærmet umulig å kopiere

City åpner sitt tittelforsvar i Premier League med bortekamp mot nyopprykkede Burnley fredag.

– Vi starter fra null og tar kamp for kamp. Jeg tror ikke vi kan gjenta det vi gjorde forrige sesong. Det var «en gang i livet», og vi var på toppen av fjellet, sa Guardiola på en pressekonferanse torsdag.

City vant serien, FA-cupen og Champions League sist sesong.

– Det er tilnærmet umulig å kopiere, sa Guardiola.

Han meldte at den nyankomne stopperen Josko Gvardiol (21) er aktuell for seriepremieren og at Nathan Akè «ser bra ut».

Guardiola ville ikke uttale seg om Lucas Paquetá som har vært linket til City. – Han er West Hams spiller, repeterte han to ganger på spørsmål om Paquetá.

Erling Braut Haalands navn ble ikke nevnt på den åpne delen av pressekonferansen.