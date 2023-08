Innleder norsk-svensk hoppsamarbeid: – Vi ønsker å forbedre produktet

Westman blir en del av en gruppe på seks utøvere som daglig skal trene sammen. Halvor Egner Granerud, Johann André Forfang og Eirin Kvandal er tre av utøverne i gruppen, opplyser landslagstrener Christian Meyer til NTB.

– Det viktigste for oss er å utvikle og forbedre produktet i internasjonal hoppsport. I tillegg ønsker vi å få satt Sverige på kartet, slik at det ikke bare ender med verdenscup i Tyskland, Slovenia og Norge, sier Meyer.

De tre nevnte landene er til sammen arrangør av over halvparten av verdenscuprundene kommende sesong.

22 år gamle Westman gjorde sitt inntog på den store scenen under VM i Oberstdorf i 2021, da hun ble nummer 35 i normalbakkerennet. Det virkelige gjennombruddet kom da svensken hoppet ned til 3.-plass i polske Wisla sist sesong.

Selv ser Westman fram mot samarbeidet med det norske laget.

– Jeg vet at jeg kommer til å utvikle meg ytterligere. Sommerens trening og opplegg har kjentes veldig bra. Kroppen responderer godt og føles sterk, og jeg ser veldig fram mot høsten og senere også vinteren, sier svensken i en pressemelding.

I fjor sommer inngikk USA og Norge et samarbeid for å utvikle sporten over de neste fire årene.