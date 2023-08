Uværet stopper 1. divisjonskamp mellom Sogndal og Kristiansund

Det melder Sogndal på sine nettsider mandag kveld.

«Vi må dessverre meddele at hjemmekampen mot Kristiansund som skulle spilles nå på onsdag er utsatt på grunn av det dårlige været», skriver klubben.

Videre heter det at det ikke anses for å være forsvarlig at Kristiansund reiser til Sogndal der flere områder er definert på rødt nivå for flom og jordras.

Noen ny dato for kampen er foreløpig ikke klar.

Også mandag måtte flere fotballkamper i lavere divisjoner utsettes som følge av uværet Hans.