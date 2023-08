VM-feber i Sverige – 1,8 millioner så straffeseieren over USA

– Strømmingen av dette mesterskapet har overgått alle våre forventninger både lineært og på Viaplay, sier Viaplays sportssjef Lotta Folcker til Aftonbladet.

Sverige måtte søndag formiddag ut i en høydramatisk straffesparkkonkurranse mot USA, hvor mållinjeteknologien måtte til verks for å fastslå svensk avansement.

Det ga god uttelling for svenske TV6, som hadde flest seere under kampen, med en topp på 1.768.000.

I snitt ble hele kampen sett av 1.435.000 seere på TV6. Det gjorde kampen til det mest sette programmet i Sverige forrige uke.

Hvor mange som i tillegg så kampen på strømmetjenesten Viaplay, er ikke blitt offentliggjort.

– Vi er utrolig glade for at så mange fulgte med oss. Vi ser et fantastisk engasjement for landslaget og våre sendinger. Vi har bygget opp sendingene våre med et ønske om å fange alle deler av mesterskapet, sier Folcker.

Svenskene har også hatt gode seertall på landslagets andre kamper.

Sverige – Argentina ble sett av 953.000, Sverige – Italia av 958.000 og Sverige-Sør-Afrika av 727.000 seere.

Fredag ​​klokken 9.30 går kvartfinalen mellom Sverige og Japan av stabelen i Auckland.