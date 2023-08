Salahs agent avfeier Saudi-ryktene

– Om vi vurderte å forlate Liverpool i år, ville vi ikke ha fornyet kontrakten sist sommer. Mohamed er fortsatt forpliktet til Liverpool, skriver Salahs agent på X, tidligere Twitter.

Salah har kontrakt med Liverpool fram til sommeren 2025.

Den saudiarabiske avisen Al-Riyadiah skriver at Al-Ittihad har lagt inn et kjempebud på den målfarlige angriperen. Andre medier opplyser at tilbudet inkluderer en lønn på omkring 2 milliarder kroner over to år.

Liverpool spiller sin siste treningskamp før Premier League-sesongen mot Darmstadt mandag kveld.