Sandefjord herjet med Sarpsborg

Seieren sørget for at Sandefjord tok sin andre trepoenger på rad. Dermed er laget på trygg grunn i Eliteserien, men har like mange poeng (16) som HamKam på nedrykkskvalik.

– Det er så klart veldig deilig og vi har jobbet lenge for dette. Nå får vi igjen for alt det harde arbeidet, sa Sandefjord-målscorer Danilo Al-Saed til TV 2 etter 5-1-seieren.

– Vi har vært virkelig bra de siste to kampene, så dette er moro, sa Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til TV 2.

Sarpsborg gikk på sitt fjerde tap på sine siste fem seriekamper og har sluppet inn 19 mål i løpet av de kampene.

– Vi må innse at grovarbeidet må ligge i bunn fra start av, så kommer finspillet etter hvert. Vi får håpe at dette var en lærepenge for det er jævlig dårlig, sa Sarpsborg-kaptein Bjørn Inge Utvik til TV 2 etter kampen.

Tidlig mål

Sarpsborg fikk en drømmeåpning på kampen da Victor Torp scoret etter bare 27 sekunder. Den danske midtbanemannen avanserte oppover mot 16-meteren og smalt ballen nede i lengste hjørne.

En drøy halvtime senere utlignet Aleksander Nilsson på hodet etter et frispark. Sandefjord snudde kampen på overtid av første omgang.

Franklin Nyenetue kjempet til seg ballen i en duell på utsiden av 16-meteren og banket ballen i mål.

Herjet

Et kvarter før slutt la Danilo Al-Saed på til 3-1 etter en keeperbrøler fra Anders Kristiansen. Sistnevnte skulle bokse bort et innlegg, men istedenfor falt den rett ned i feltet og Al-Saed fikk en enkel jobb med å score.

Nilsson sørget for 4-1 noen minutter senere med sin andre scoring for dagen. På overtid var Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen uheldig og satte ballen i eget nett.

Neste kamp for Sandefjord blir på hjemmebane mot Molde, mens Sarpsborg også er vertskap i møte med Strømsgodset.