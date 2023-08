VM-jubel for Sverige etter straffeseier: – Takk gudene for mållinjeteknolog

Det måtte mållinjeteknologi til for å avklare om Lina Hurtigs avgjørende straffespark var over målstreken.

– Den beste millimeteren i verden. Takk gudene for mållinjeteknolog, sa Claes Andersson i det svenske Viaplay-studioet, ifølge Expressen.

– Det er sånn fotballen er noen ganger, man får marginene på sin side. Jeg er veldig, veldig takknemlig for at det er vi som har marginene med oss i dag, sa Sverige-keeper Zecira Musovic, som var helt avgjørende for det svenske avansementet.

Motstander for Sverige i kvartfinalen er Norges japanske overkvinner.

Straffeseier

Sverige bommet på sin tredje straffe og ga initiativet til USA, men amerikanerne misbrukte så sin fjerde mulighet. Så misset svenskene på ny før USA gjorde det samme. Dermed sto det 3-3 etter ti straffer.

Til slutt vant svenskene 5-4.

Rett før full tid fikk imidlertid Alex Morgan en gyllen mulighet til å sikre amerikansk seier, men Musovic reddet igjen lagvenninnene sine.

– Det står en superkvinne med hansker mellom stengene i dag, sa Lars Tjærnås i Viaplays VM-studio.

Heldige

Sverige var heldig som hadde 0-0 til pause. USA styrte det aller meste og hadde en heading i tverrliggeren.

Det ble jevnere spillemessig i 2.-omgangen, men også den endte målløs. Det fortsatte også i ekstraomgangene over to ganger 15 minutter.

Åttedelsfinalene i VM fortsetter mandag med kampene England – Nigeria og Australia – Danmark.