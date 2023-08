– Rytterne stopper, og det er ikke ideelt. Likevel skal ikke dette spille så mye inn. Det er langt igjen til mål, sa Thor Hushovd under TV 2s sending.

Det var en liten gruppe demonstranter som satte seg ned i veibanen og dermed blokkerte VM-rytterne cirka 190 kilometer fra mål. Den største utfordringen lå i at følgebilene ikke kom forbi demonstrasjonsgruppen.

Flere meldte på X/Twitter at demonstrantene hadde limt seg fast i asfalten og også var lenket sammen. Dette viste seg å være riktig. TV-bildene avslørte at arrangøren hadde fått bort demonstrantene og fikset på veibanen etter en pause på godt over en halvtime.

Det tok lang tid å løse opp den bisarre situasjonen. Der var også politi involvert.

Flere rytterne satt seg ned på asfalten eller tok seg en tur ut i skogen for å gå på toalettet underveis i den historiske pausen.