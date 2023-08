Gigantsalg ga Michael Jordan over 30 milliarder kroner – vel tidoblet sin investering

Det betyr at han i løpet av 13 år som majoritetseier, vel tidoblet beløpet han investerte i 2010. Dette melder en rekke medier. ESPN var først ute.

Lørdag gikk Jordan ut med et åpent brev der han forklarte hvorfor han kvitter seg med mesteparten av sine Hornets-interesser. – Tiden er inne for å overlate tømmene til andre og for meg fokusere mer på min familie, skrev Jordan.

– Dette er et «takk til dere» ikke et «farvel». Både staten North Carolina, byen og laget vil ha en plass i mitt hjerte for alltid, la han til.

Jordan, seks ganger NBA-mester med Chicago Bulls, beholder en mindre eierandel i Hornets.

Ifølge amerikanske medier har Jordan opparbeidet seg en formue på vel 50 milliarder kroner.

Forbes anslår at Charlotte Hornets har en verdi på cirka 17 milliarder kroner. Det er cirka fire ganger mer enn i 2013.