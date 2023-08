Innbytter Ofkir fikset første VIF-seier for Bakke: – En bra søknad

Dermed endte Geir Bakkes tapsrekke på tre kamper etter at han tok over roret i Vålerenga etter Dag-Eilev Fagermo. Det skal innbytter Mohamed Ofkir ha mye av æren for.

– Det var ikke verst. Det var en bra søknad til Geir Bakke. Ja, jeg var litt irritert for å ikke starte, og sånn skal det være. Men dette er deilig, vi trengte dette her. Nå må vi bare «gunne» på, det er en halv sesong igjen, sa Ofkir til TV 2 og hyllet VIF-fansen som hadde strømmet til Marienlyst.

Seieren var Vålerengas første i Eliteserien siden 3-0-seieren hjemme mot HamKam 16. mai. Det var også deres første bortetriumf i serien siden 3-1-seieren over Rosenborg ti dager tidligere.

Hovedstadsklubben klatrer dermed også opp fra nedrykksplass. De ligger likevel fortsatt på kvalikplass og har en hard kamp foran seg for å få fornyet kontrakt i Eliteserien.

Vålerenga fikk også mer å bekymre seg for da Henrik Bjørdal pådro seg en skade i hamstringen og måtte bli byttet ut med Ofkir allerede før pausen.

Det hemmet dem ikke stort da Ofkir senere ble matchvinner, men han må dessverre for VIF stå over neste kamp etter han pådro seg sitt fjerde gule kort denne sesongen.

Storevik-tabbe

Det var Vålerenga som så friskest ut fra start, men likevel kunne Drammen-publikummet slippe jubelen løs først da Jonatan Braut Brunes sendte vertene i ledelsen etter åtte minutter.

Godset-spissen utnyttet en pasningsfeil fra VIF-keeper Jacob Storevik, som sto langt utenfor 16-meteren og sendte ballen rett i beina på Brunes. Da ballen duppet ned i nettmaskene bak Storevik, var det som en eksplosjon ble utløst fra Godset-fansen etter at begge lags supportere hadde vært musestille fra start i en markering mot VAR.

– Den var litt tung, men jeg har vært med en stund, så jeg klarte å glemme den fort. Men det var litt sånn «faen er det mulig?» sa Storevik til rettighetshaveren.

Da protesten var over etter 15 minutter fyrte hjemmefansen også opp hele kortsiden med bluss. De over 1000 tilreisende VIF-supporterne startet også opp et enormt leven.

Det ga ny energi til VIF-laget som fortsatte å skape store sjanser gjennom hele omgangen, før Daniel Håkans til slutt kunne sette inn utligningen etter å ha blitt spilt opp av Ofkir, ett minutt på overtid av første omgang.

Ofkir-show

Etter hvilen fullbyrdet Ofkir snuoperasjonen etter at Storevik sendte ham hele veien gjennom med en nydelig langpasning fra egen 16-meter.

– For en pasning fra Storevik. Den smakte godt etter tabben hans tidlig i kampen, kommenterte Jesper Mathisen på TV 2.

– Jeg måtte jo rette opp igjen, når det hadde skjedd. Jeg og Ofkir har en god link fra Sandefjord, så den satt den, sa Storevik.

15 minutter før full tid fastsatte Seedy Jatta resultatet etter å ha plukket opp returen på et skudd fra Ofkir.

Dermed ble Godsets tapsrekke forlenget til fire strake kamper. Sist seier for drammenserne kom helt tilbake til 9. juli med 5-2 over Sarpsborg 08.

Begge lagene hadde også flere nye ansikter å vise fram under lørdagens oppgjør. Vålerengas nye gallionsfigur Elias Hagen var med fra start, mens Martin Kreuzriegler satt hele kampen på benken. Håkans var også tilbake etter å ha vært ute i de siste fem kampene med skade.

Eirik Ulland Andersen og Bent Sørmo fikk også etter hvert vist seg fram foran sitt hjemmepublikum etter å ha startet kampen på benken. De ble begge byttet inn etter 73 minutter.