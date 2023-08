Iranske VM-journalister hopper av i Australia

Det melder nettstedet Eslahat News, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Reporter Said Sahedian og fotograf Naim Ahmadi har dekket fotball-VM for kvinner den siste tiden. De to er ansatt i den statlig eide avisen Iran.

Det siste året har flere iranere søkt om politisk asyl i forbindelse med idrettsarrangementer.

Sjakkspilleren Sara Khadem var med i en turnering i Kasakhstan i desember. Hun ble kort etter innvilget spansk statsborgerskap.