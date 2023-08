– Jeg kjenner på skuffelse nå. Vi holdt defensivt og kollektivt lenge. Kampbildet ble som vi hadde ventet, sa Riise til NRK etter kampen.

– Vi prøver alt vi kan og får muligheter mot slutten. Det var nær, men ikke godt nok.

Riise ville ikke gå inn på hva tapet betyr for hennes prosjekt med landslaget.

Japan var klart best og vant fullt fortjent, men like før 3-1-målet hadde Norge en bra sjanse til å sikre 2-2.

Riise får hard kritikk fra NRKs ekspert Kristoffer Løkberg. Han skriver dette i sin spillerbørs der Riise får to av ti mulige poeng:

– Hadde en tydelig plan fra start med å trekke ned Ingrid Syrstad Engen som tredje stopper og ligge lavt og kompakt i en 5-4-1-formasjon defensivt. Var dette egentlig et grep som gjorde individene bedre? Skulle gjerne sett en tydeligere inngang i andre omgang med en mer direkte tilnærming. Det direkte spillet kom først på overtid, og det skapte kaos for Japan. Uforståelig at dette ikke ble mye tydeligere mye tidligere i kampen.