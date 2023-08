Hege Riise om Ada Hegerberg: – Hun er i rute

– Ada har fulgt en opptrappingsplan fra medisinsk, og hvert steg har vært vellykket. Hun responderte bra på treningen i går. Vi har trening etterpå, og da får vi se hvordan hun responderer på siste steg. Vi jobber for at Ada enten kan starte eller komme inn, men vi har to gode niere. Det er luksus for en trener, sa Riise.

Sophie Román Haug har i to kamper vikariert for den lyskeskadde stjernespissen, og hun har gjort det så bra at Riise også måtte svare på om det er mulig å starte med begge to.

– Laget får dere en time før kamp, var Riises svar på spørsmålet fra VG.

Om hvorvidt Hegerberg kan være klar for å starte en VM-kamp uten å ha trent ordentlig på halvannen uke var landslagssjefen villig til å si litt mer.

– Målet er å få henne kampklar, så får vi se hvor kampklar hun blir. Om hun klareres for 90 minutter eller hvordan planen blir får vi ta stilling til i kveld, sa hun.

– Vi skal iallfall ikke ta noen sjanser med henne. Vi har medisinske møter hver kveld. Det skal vi ha også i kveld, og da tar vi en avgjørelse.

Store øyne

Norges tropp reiste fra sin base i Auckland til New Zealands hovedstad Wellington fredag, og gjorde unna den obligatoriske Fifa-pressekonferansen før trening. Aurora Mikalsen gjorde store øyne da hun kom inn til en svært velbesøkt pressekonferanse med både norske, japanske og internasjonale medier.

Ada Hegerberg kan få spilletid i kampen mot Japan. Foto: NTB

– Jeg ble overrasket over at det er så mange. Jeg har sett dere (norske) på trening og pratet litt med dere, men nå var det veldig mange andre, sa hun.

Norges keeper møtte mediene sammen med Riise og midtbaneanker Vilde Bøe Riisa. De fikk flere spørsmål om Japan, og Riise også om sin fortid som proffspiller i landet på 1990-tallet.

– Jeg nøt hvert minutt av tiden jeg spilte klubbfotball i Japan. Det er et fantastisk land med veldig gode spillere. Den gang var ikke landslaget til Japan så godt som det er i dag, men de har utviklet seg raskt. Det er et sterkt lag. Taktikken deres er litt annerledes inn i dette VM, men de har de samme teknisk og taktisk gode spillerne, som vi må forberede oss på, sa hun.

– Japan er et utrolig lag med forbløffende fart og imponerende pasningsspill. Det blir en stor utfordring for oss. De har vært gode siden første kamp i VM, sa Risa om lørdagens motstander.

– Jeg er enig med Vilde. Japan er kjempegode, med overganger, hurtighet og teknikk. Vi må være på vårt beste, men vi har forberedt oss godt og har god tro. Så får det beste laget smile bredest til slutt, sa Mikalsen.

Ligner, men motsatt

Riise ble spurt hvordan hun tror kampen vil arte seg, om Japan vil kontre som mot Spania eller styre spillet som i sine to første kamper.

– Det er et godt spørsmål, fint om noen kan fortelle meg det. Mot Spania kontret de. Jeg vil gjette at de spiller litt høyere mot oss. Kampbildet vil nok ligne på den kampen, men motsatt, svarte hun.

– Vi må være sterke i forsvar og spille på våre styrker, så får vi forhåpentlig resultatet vi ønsker.

Wellington viste seg for øvrig fra sin beste side fredag. De siste dagene har det vært meldinger i mediene om fly som måtte omdirigeres til andre byer fordi det var uforsvarlig å lande i stormkastene, men dagen før åttedelsfinalen mot Japan var det strålende sol og nesten vindstille.

Værvarselet for kampdagen, som tidligere i uka fortalte om ufyselige forhold, er også endret. Nå ligger det an til svak vind, oppholdsvær og om lag 6 grader ved kampstart.