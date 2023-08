En heseblesende 3-3-kamp måtte avgjøres på straffer. Vegard Forren satte inn det avgjørende målet for det svenske laget som skal møte Molde i den 3. kvalifiseringsrunden.

Den tidligere Molde-stopperen kan nå se fram til to oppgjør mot sin gamle klubb. Alle de fire Klaksvik-nordmennene har faktisk en fortid i Molde. Sivert Gussiås var i Molde som tenåring.

Det endte 0-0 i det første oppgjøret på Færøyene. Foran et fullsatt hjemmestadion sjokkerte Klaksvik gang på gang.

– Det er klart at det er en stor skuffelse. Vi trodde vi skulle klare dette, men vi hadde mest å tape. Kampen ble litt for åpen, og vi ble slitne, sa Häcken-sjef Per-Mathias Høgmo til Aftonbladet.

Simon Sandberg bommet på Häckens femte straffespark, og da var Forren iskald da det hele skulle avgjøres og løftet ballen høyt i mål.

Fjorårets Allsvenskan-mester Häcken med Høgmo og Even Hovland måtte innse at Europa-spill utgår kommende sesong. Det gjør det derimot ikke for Hoseth og co., som er garantert spill i conferenceligaen. Molde slo HJK 2-1 sammenlagt og skal dermed møte Klaksvik i 3. runde av mesterligakvalifiseringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Totalt var det åtte nordmenn i oppgjøret i Göteborg onsdag kveld. Hoseth og Berg Hestad var på sidelinjen for det færøyske laget. Forren startet i midtforsvaret, mens Gussiås kom inn ved ordinær tid.

Hovland var eneste nordmann i spill for Høgmos mannskap. Tomas Totland og Ola Kamara så hele kampen fra benken.

Mål etter mål

Etter 16 minutter kom det første sjokket for Høgmo. Árni Frederiksberg satte inn 1-0 fra spiss vinkel og stilnet hjemmepublikummet. Sju minutter senere hamret Tobias Sana inn utligningen.

Etter hvilen var det Häcken som tok føringen da Amor Layouni headet inn 2-1, men Frederiksberg var ikke ferdig og utlignet fem minutter senere. Han lurte ballen under muren og bort i det venstre hjørnet. Keeper Jonathan Peter Abrahamsson var for sent ute.

Etter 105 minutter vartet Johansson opp med en feberredning før det ble reddet på streken, men i neste bølge røk det for de slitne blåtrøyene, og Ibrahim Sadiq sørget for 3-2.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjempesjanse

På en corner slo Klaksvik tilbake igjen – og med åtte minutter igjen kunne Sivert Gussiås sørget for det utrolige. Alene med Abrahamsson maktet han likevel ikke å få ballen i mål.

– Den kommer du til å tenke på i natt uansett hvordan dette går, sa VGs kommentator Helene Husvik.

Deretter ble det hele avgjort på straffespark, og de tilreisende stormet banen i eufori. Det er første gang at et færøysk lag skal spille i Europa.