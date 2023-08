Moldes CL-drøm lever etter sjansesløseri

– De måtte virkelig slite for det. Det ble en tøff motstander som gjorde det vanskelig for Molde å bryte ned, sa VGTVs ekspert Kjetil Rekdal.

HJK ledet 1-0 etter det første oppgjøret, så Molde måtte levere på eget kunstgress onsdag kveld. Brynhildsen hadde sjanse på sjanse på tampen, men maktet ikke å få ballen i mål – før han var der på en retur etter avslutning fra Veton Berisha.

Molde holdt unna de siste minuttene og kunne juble for avansement. Nå venter færøyske Kí Klaksvik med de gamle MFK-heltene Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad som trenere. I midtforsvaret er tidligere spiller Vegard Forren, og på topp er Sivert Gussiås som var i Molde i sin ungdom.

Klaksvik tok seg videre etter seier på straffespark mot Per-Mathias Høgmo og Häcken.

Innbytter Kristian Eriksen sørget for 1-0 med 16 minutter igjen av kampen. Målet ble kreditert som et selvmål av HJK-keeper Jesse Öst. Deretter sørget Brynhildsen for det forløsende målet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Molde ikke vært i mesterligaen siden 1999/2000-sesongen.

Tredje kvalifiseringsrunde spilles 8. og 9. august med returkamp 15. august. Deretter venter playoff.

Molde startet kampen best og skapte flere sjanser, men uten uttelling. HJK kunne lagt på til 2-0-ledelse sammenlagt på en kontring, men Jacob Karlstrøm reddet godt etter en drøy halvtime.

Hjemmelaget fortsatte å styre spillet etter hvilen. De gulkledde forsvarte seg godt og sto imot fram til det var 16 minutter igjen. Innbytter Eriksen stanget ballen i tverrliggeren, og den gikk i mål via HJKs sisteskanse.

Ola Brynhildsen kunne avgjort kampen enda tidligere enn han gjorde, men hans to headinger og ene avslutning fra skrått hold traff ikke mål.