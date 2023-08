Brasiliansk sjokkexit i VM: – Veldig trist

Brasil var nødt til å plukke med seg tre poeng for å sikre avansement, men et stormløp mot det jamaicanske målet ga aldri den nødvendige uttellingen. Med 0-0 snyter Jamaica VM-veteranen Marta for åttedelsfinale i 37-åringens sjette og siste mesterskap.

Det er første gang siden 1995 at Brasil ryker i VM-gruppespillet.

– Det er veldig trist. Vi hadde høye forventninger og startet VM på en bra måte, men nå endte det her, og det må vi bare akseptere. Jamaica spilte en god kamp, kjempet bra, og vi klarte ikke å bryte dem ned, innrømmet Brasils svenske landslagssjef Pia Sundhage til Viaplay etter oppgjøret.

Jamaicas landslagssjef Lorne Donaldson var på sin side svært fornøyd.

– Det her er en av de beste følelsene jeg har hatt i livet. Det å se jentene og nasjonen lykkes, gjør det her helt utrolig, sa han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktiv kaptein

Marta, som er mestscorende i VM-historien med 17 mål, tok tidlig tak i taktpinnen. Hun var tidlig involvert i en Brasil-sjanse.

– Marta er alltid et uromoment. Hun har scoret mål til frokost, lunsj, middag og kvelds i 15 år nå, sa Viaplay-kommentator Petter Veland underveis i første omgang.

Med snaue ti minutter igjen ble veteranen byttet ut.

Brasil innledet årets verdensmesterskap med en overbevisende 4-0-seier mot Panama. I den andre puljerunden lå søramerikanerne lenge an til å hente med seg et viktig poeng mot Frankrike, men en sen Wendie Renard-scoring ga de blåkledde seieren.

Fransk målfest

I den andre puljekampen leverte Panamas Marta Cox et tidlig skremmeskudd da hun på vakkert vis klinket inn et frisparkmål fra langt hold. Det var nasjonens første scoring i VM-historien.

– Hva er det vi er vitne til? Panama har aldri scoret et mål i VM, også gjør de det første på denne måten. Dette er noe av det peneste jeg har sett, utbrøt Viaplays kommentator Jørgen Klem.

De franske kvinnene kom seg imidlertid raskt til hektene, og Kadidiatou Diani var sentral i snuoperasjonen med hattrick. Lagene ga seg ikke før det sto 6-3 på resultattavla. Frankrike er dermed klar for åttedelsfinale som gruppevinner.