Tiger Woods blir vaktbikkje på PGA-touren: – Det er en kritisk periode

Utnevnelsen ble kjent tirsdag. Woods er den sjette spillerdirektøren i PGAs såkalte policystyre, der Rory McIlroy også er medlem.

Nordiren har i likhet med Woods vært blant de mest kritiske til den saudifinansierte LIV-touren. Tidligere i sommer kom sjokknyheten om at de største golftourene går sammen og danner et kommersielt datterselskap. Der får Saudi-Arabias investeringsfond (PIF) en sentral rolle.

– Jeg er beæret over å få representere spillerne på PGA-touren. Det er en kritisk periode, og spillerne skal gjøre sitt beste for å se til at endringene blir bra for alle parter: supportere, sponsorer og spillere, sier Woods i en uttalelse.

PGA skriver at ingen store avgjørelser skal bli tatt uten en godkjennelse fra spillerdirektørene.

Tiger Woods har 81 seirer på PGA-touren og står med 15 majortitler. Veteranen er fortsatt proffgolfer, men har kuttet kraftig ned på antall konkurranser i året.