Skadd Nederland-stjerne følger bekymret med på fotball-VM: – Venter på den neste skaden

– I noen av kampene har jeg vært nødt til å se vekk fra TV-en og gå ut av rommet. Det er for vondt å se spillere ligge nede når jeg vet at de kanskje må gjennom det samme som meg, skriver Miedema i en artikkel hos The Athletic.

Beth Mead, Leah Williamson, Fran Kirby (England), Marie-Antoinette Katoto (Frankrike) og Catarina Macario (USA) er blant de andre navnene som fikk årets VM-drøm knust av alvorlige kneskader.

Også underveis i sommerens mesterskap har listen blitt utvidet. Haitis Jennyfer Limage måtte bæres av banen i åpningskampen mot England, før de hvitkledde selv ble én spiller mindre da Keira Walsh ble skadd i kampen mot Danmark. 26-åringen slapp dog unna skrekkskaden.

– Hver gang jeg ser en kamp fra mesterskapet, venter jeg på den neste store skaden. Ingen skal behøve å ha det i bakhodet i en kamp. Det å se så mange andre spillere bli korsbåndsskadd, har vist seg å være det tøffeste med å selv være så lenge ute, skriver Miedema videre.

Nederlenderen var maksimalt uheldig da hun i midten av desember skadet kneet under en mesterligakamp mot Lyon. Miedema er den mestscorende spilleren på det nederlandske landslaget, og 27-åringen var sterkt delaktig da de oransjekledde nådde VM-finalen for fire år siden.