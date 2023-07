Fotballkvinnene må bryte tørken for å berge æren

Norge vant tre av de fire første landskampene under Hege Riise, men har vunnet bare en av de ni kampene siden da. Eneste seier i den perioden er mot Uruguay (nummer 64 på Fifa-rankingen) i Tournoi de France i februar. Da regnes ikke den uoffisielle kampen mot Portugal rett før VM, der Norge vant 2-1 for lukkede dører. Norge er nå uten seier i seks offisielle landskamper på rad.

I EM- og VM-sluttspill har Norge spilt fire kamper på rad uten å score. Siden Guro Reitens frispark som fastsatte resultatet i det 54. minutt av 4-1-seieren over Nord-Irland i fjorårets EM, har Norge spilt 397 minutter pluss tilleggstid uten å score et sluttspillmål. Den rekka må ta slutt nå om årets VM ikke skal bli fullstendig mislykket.

Det norske laget har for det meste øvd på å møte topp-ti-lag, men søndag er 46.-rangerte Filippinene motstander. Seier kreves for at Norge skal få spille åttedelsfinale mot Spania eller Japan, lag av det kaliberet Norge har øvd på å håndtere. Avhengig av resultatet mellom Sveits og New Zealand kan det bli nødvendig å vinne med tre måls margin.

– Vi er ikke fornøyde med hvordan vi har framstått hittil, men nå skal vi sørge for å gjøre jobben mot Filippinene, så får vi evaluere etterpå, sa landslagssjef Hege Riise på lørdagens pressekonferanse.