Dette skal til for at Norge går videre i fotball-VM

Sveits slår New Zealand:

Sveits blir gruppevinner. Norge går videre med seier over Filippinene, uansett margin.

Uavgjort mellom Sveits og New Zealand:

Sveits blir gruppevinner. Norge går videre med seier over Filippinene med minst to måls margin.

Om Norge vinner 1-0 og det blir 0-0 i den andre kampen, ender New Zealand og Norge helt likt på de tre første kriteriene: Poeng, målforskjell og antall scorede mål. Da går New Zealand foran på innbyrdes oppgjør. Om Norge vinner 2-1 og det blir 0-0 i den andre kampen, går Norge derimot foran New Zealand på antall scorede mål. Alle norske ettmålsseirer der Norge scorer to mål flere enn New Zealand gjør i en uavgjort kamp mot Sveits vil sende Norge videre.

New Zealand slår Sveits:

New Zealand blir gruppevinner. Norge går videre med seier over Filippinene med minst tre måls margin.

Om Sveits taper med to eller minst tre måls margin, reduseres kravet til norsk seiersmargin til to eller ett mål. Om Norge vinner 2-0 og Sveits taper 0-1 (eller 3-1 og 1-2, 4-2 og 2-3, og så videre), ender Norge og Sveits helt likt på de fire første kriteriene: Poeng, målforskjell, antall scorede mål og innbyrdes oppgjør. Da avgjør Fair play-rankingen, der man får minuspoeng for gule (1) og røde (3 eller 4) kort. Før søndagens kamper har Norge ett og Sveits to gule kort. Blir det likt også her, vil loddtrekning avgjøre hvem som går videre og hvem som må reise hjem.

Holder seg oppdatert

Stillingen i de to kampene kan bety at Norge etter hvert kan bli nødt til å spille med større risiko enn normalt i jakt på nødvendige mål. Hege Riise vil holde seg oppdatert.

– Vi har folk som følger med og gir beskjed til benken. Vi kommer ikke til å bruke masse energi på det (stillingen i den andre kampen), men det er også viktig for oss, sa landslagssjefen på lørdagens pressekonferanse.

Norges uttalte målsetning for VM var å bli gruppevinner, men før søndagens kamper er Norge det eneste laget i gruppe A som ikke kan ende på førsteplass. Filippinene vinner for eksempel gruppa med seier over Norge og uavgjort mellom Sveits og New Zealand.

Om Norge ikke slår Filippinene, ender det norske laget sist.