Det internasjonale fekteforbundet snur etter at saken har fått mye omtale det siste døgnet. Kharlan får dermed delta i lagkonkurransen i mesterskapet.

Torsdag ble hun diskvalifisert for å ha nektet å ta russeren Anna Smirnova i hånden etter en seier i mesterskapet. Kharlan hadde på forhånd gjort det klart at hun ikke kom til å takke motstanderen for kampen

Ukrainske utøvere tar verken russere eller belarusere i hånden etter kamper. Årsaken er Russlands krigføring i Ukraina og Belarus' rolle som støttepartner.

Torsdag ble det også kjent at IOC-president Thomas Bach lover Kharlan plass i neste års OL i Paris. Hun har dermed ikke lenger press på seg i kvalifiseringen.