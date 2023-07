Russisk OL-sjef hardt ut mot IOC: – Tar Ukrainas side

Pozdnjakov uttaler seg etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) torsdag ba internasjonal idrett om å opptre med «følsomhet» i konkurranser mellom ukrainske og russiske utøvere.

Bakgrunnen er at den ukrainske fektestjernen Olga Kharlan ble diskvalifisert fra VM etter at hun nektet å ta Anna Smirnova i hånden etter kampen.

«Uttalelsen i denne saken indikerer at IOC har bestemt seg for å ta side i den politiske konflikten og jobber for Ukrainas interesser», skriver Pozdnjakov på Telegram, ifølge AFP. Han er sjef for Den russiske olympiske komité.

Ukrainske idrettsledere reagerte

Diskvalifikasjonen til Kharlan fikk ukrainske idrettsledere til å steile.

Ukrainere har gjennomgående latt være å ta russiske og belarusiske utøvere i hånden etter konkurranser som en protest mot Russlands invasjon.

– Jeg trodde jeg hadde hans ord

Fredag sier Kharlan at hun hadde fått grønt lys fra presidenten i Det internasjonale fekteforbundet til ikke å ta Smirnova i hånden.

– Jeg trodde jeg hadde hans ord, men tydeligvis ikke. Ukrainske utøvere er klare for å konkurrere mot russere, men vi vil aldri ta dem i hånden, sier Kharlan.

– Forbundet vil aldri endre seg, i hvert fall ikke i min levetid, fortsatte hun.