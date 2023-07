Ukrainsk fekter nektet å ta russer i hånden – ble disket

Kharlan vant fektekampen mot russiske Anna Smirnova, men ble senere diskvalifisert for å ha nektet å ta motstanderen i hånden etter kampen. 32 år gamle Kharlan har en rekke OL- og VM-medaljer.

Ukrainske utøvere tar verken russere eller belarusere i hånden etter kamper. Det fikk Smirnova til å sette seg i en stol midt på fektematten i protest, ifølge AFP.

Kharlan hadde på forhånd gjort det klart at hun ikke ville takke motstanderen for kampen. Diskvalifiseringen får rådgiveren til Ukrainas president til å steile.

– Avgjørelsen er et resultat av en komplett mangel på empati. Å misforstå den emosjonelle konteksten er skamfullt, sier Mykhajlo Podoljak, ifølge AFP.

Nye regler

Møtet mellom Kharlan og Smirnova skjedde under et døgn etter at Ukrainas regjering endret sine føringer mot egne utøvere, som har hatt et generelt forbud mot å stille opp mot russere og belarusere.

Det internasjonale fekteforbundet er et av de første særforbundene som har godtatt russere og belarusere i mesterskap, riktignok under nøytralt flagg. Til nå har det medført at ukrainerne har trukket seg fra møter med russere og belarusere.

Ukrainske tennisspillere har spilt mot russere og belarusere, men tennisorganisasjonene ATP og WTA er ikke internasjonale forbund under IOC. Tennisspillerne har derfor ikke vært gjenstand for det samme generelle forbudet som andre ukrainske utøvere.

Ukrainere kan heretter møte russere i idrettssammenheng så lenge russerne deltar under nøytralt flagg. Flere ukrainske utøvere har vært misfornøyde med regjeringens strenge regler.

Positiv til endringen

Skeletonutøveren Vladyslav Heraskevytsj var en av dem som gikk hardt ut mot føringene.

– Hvis Ukraina ikke er representert i konkurranser, innebærer det at vi forlater den internasjonale idrettsscenen og gir russere og belarusere muligheten til å promotere sine fortellinger og sin propaganda, skrev han på Twitter i april.

Bryteren Zhan Belniuk, som vant gull i Tokyo-OL og nå sitter i Ukrainas parlament, er glad for regelendringen.

«Dette åpner for våre utøvere til å konkurrere internasjonalt og sikre sin OL-plass», skrev han på appen Telegram onsdag.