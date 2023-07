Det beløpet kan stige dersom nordmannen blir en suksess i klubben, melder Marca.

Sørloth skrev under på en 5-årskontrakt og er allerede i full trening med klubben fra Valencia-området. Han spilte for Real Sociedad på lån fra Leipzig de to foregående sesongene.

Villarreal endte på femteplass i La Liga forrige sesong. Det var 24 poeng opp til vinnerklubben Barcelona. Det gjorde at Villarreal skal spille i europaligaen fra høsten av.