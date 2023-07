Tottenham-eieren tiltalt for innsidehandel

Damian Williams, statsadvokat på Manhattan, informerte om tiltalen i en video på Twitter tirsdag.

– I dag har kontoret mitt, det særlige distriktet i New York, satt Joe Lewis, den britiske milliardæren, under tiltale for å ha organisert en frekk plan for innsidehandel, sier Williams.

Påtalemyndigheten anklager Lewis for å ha viderebrakt informasjon fra selskaper han har investert i, til venner, personlige assistenter, privatflypiloter og romantiske relasjoner.

Nyhetsbyrået Reuters har forsøkt å få en kommentar fra Lewis, uten å lykkes.

Tiltalen består av 19 punkter, hvorav 16 omhandler svindel med verdipapirer og tre dreier seg om sammensvergelser.

– Ingenting av dette var nødvendig, sier statsadvokat Williams i videoen.

– Joe Lewis er en rik mann. Men vi mener han brukte innsideinformasjonen som en måte å gi kompensasjon til ansatte eller å drysse gaver over venner og elskere. Det er klassisk korrupsjon. Det er bedrageri. Og det er ulovlig, fortsetter statsadvokaten.