Norsk Toppfotball vil ha strakstiltak for VAR: – Fungerer ikke som det skal

– Vi er nødt til å gjøre noe med dagens VAR-situasjon, sier styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball (NTF) i en pressemelding.

Toppklubbenes interesseorganisasjon ber Norges Fotballforbund (NFF) om et møte om de gjentatte utfordringene med VAR.

– Det er ingen tvil om at VAR ikke fungerer slik det skal i dag. Det blir vi nødt til å gjøre noe med. Når avgjørelser tar for lang tid og stykker opp spillet, og det er begrenset tilgjengelige kameravinkler for VAR-teamet, virker VAR mot sin hensikt og ødelegger kampopplevelsen for publikum. Vi har derfor tatt initiativ til et møte med NFF, der vi ser på umiddelbare tiltak for å heve gjennomføringen av VAR, sier Haug.

NTF vil i møte med NFF være representert ved NTFs administrerende direktør Leif Øverland og NTFs styremedlemmer Eirik Bjørnø (Viking) og Inge Henning Andersen (Bodø/Glimt).

Norsk Toppfotball vil likevel ikke avvikle VAR.

– VAR har kommet for å bli. Vi må huske at intensjonene med VAR er gode. VAR skal bidra til økt sportslig rettferdighet, og det er viktig at vi henger med i utviklingen og teknologiløpet som foregår i internasjonal fotball, sier Haug.

NFFs dommersjef Terje Hauge innrømmet mandag overfor NTB at VAR har hatt klare barnesykdommer i Norge.

– Vi snur og vender på alle steiner og tar til oss læring fra alle situasjoner slik at vi er best forberedt før hver runde. Når det er så marginalt at vi mangler tydelige bildebevis, må vi vurdere om vi skal si stopp og stå ved dommerens avgjørelse, sa Hauge.

Søndag tok det sju minutter for VAR-teamet og dommeren å avklare en situasjon i en kamp mellom Odd og Vålerenga. Det satte ny fart på diskusjonen rundt videodømming.