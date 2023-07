Hege Riise om Graham-utbrudd: – Vet ikke hva hun sikter til

– Hun har vært skuffet over laguttaket, og jeg har tenkt at laget er viktigst i denne kampen. Det gjaldt å finne tilbake til det vi har jobbet med i lang tid, og da har ikke Caro vært tilgjengelig, mens de andre har vært det, sa Riise da hun en times tid etter kampslutt mot Sveits møtte VG, Aftenposten og NTB i intervjusonen i Hamilton.

NTB spurte om den viktigste begrunnelsen for å vrake Graham Hansen var at hun ikke var med på de 11 kampene Norge spilte under Riises ledelse før VM.

– Begrunnelsen er at vi har jobbet i en defensiv struktur over lang tid, og tryggheten i det var det viktigste for meg i dag, svarte hun.

Hun ble av VG konfrontert med Graham Hansens uttalelse om at hun er blitt tråkket på.

– Nei, det kan jeg egentlig ikke svare noe på. Vi har hatt dialog jevnlig, og det er vel det jeg kan si, svarte hun.

Aftenposten spurte om hun har noen anelse om hva Graham Hansen sikter til.

– Nei, det har jeg ikke.

– Vellykket grep

Riise sa at hun står for avgjørelsen om å vrake Barcelona-stjernen i nøkkelkampen.

– Jeg føler at vi sto solid, hadde bedre ballbevegelse og traff hverandre bedre med pasningene. Ja, jeg synes det var et vellykket grep, sa hun.

– Vi trengte et kollektivt forsvarsspill i denne kampen, og det er avgjørelser som jeg tar. Vi ville gå tilbake til det som har fungert for å kunne gå fram igjen.

Samtidig ytret hun forståelse for Graham Hansens frustrasjon. 28-åringens 100. landskamp ble ikke som hun hadde håpet.

– Spillere er skuffet over ikke å starte viktige kamper. Det tåler jeg, og så må vi bare jobbe videre fra det, sa Riise.

Både landslagssjefen og spilleren bekreftet etter kampen at beskjeden om at Graham Hansen ikke skulle starte ble gitt allerede lørdag.

Sekunddrama

Rett før kampstart forsvant en annen stjerne ut av den norske lagoppstillingen da Ada Hegerberg fikk en kjenning i lysken. Dermed ble det en ekstra dramatisk opptakt til kampen.

– Teamet vårt var på med en gang, så vi slapp å gjøre et ekstra bytte. Ada var ærlig på det med en gang, og da rakk vi å få innpå Sophie (Román Haug) før kampen startet og vi måtte gjort et bytte, sa Riise.

Beskjeden ble gitt i ringen etter nasjonalsangene.

– Vi var i en klynge, så det var ikke direkte til meg, det var til det medisinske apparatet. Men hun hadde en kjenning i muskulaturen, sa Riise, som ikke kan si noe om hvorvidt Hegerberg er aktuell til den siste og avgjørende gruppekampen mot Filippinene.

– Jeg har ikke snakket med henne eller medisinerne etter kampen, så jeg har ingen status om det, sa hun.

Norge må slå Filippinene søndag for å kunne gå videre. Om Sveits slår New Zealand, går Norge videre uansett seiersmargin. Blir det uavgjort i den andre kampen, kreves det norsk seier med minst to mål, og om New Zealand vinner så kan Norge bli nødt til å måtte vinne med tre måls margin for å unngå tidlig hjemreise.