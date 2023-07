Fifas meteorologiske kriseplan for kvinne-VM

Det niende VM-sluttspillet for kvinner er det første som avvikles på den sørlige halvkule, og dermed også det første som spilles vinterstid. VM i Kina i 1991 ble spilt sent på høsten, VM i USA i 2003 tidlig på høsten, alle de øvrige om sommeren.

– Været er noe vi ikke kan kontrollere, men vi kan planlegge for det, sier turneringsdirektør Jane Patterson til avisen New Zealand Herald.

– Om været blir umulig, vil vi først forsinke kampstart, deretter utsette til en annen dag, og om nødvendig flytte kampen til et annet sted.

Konsekvenser

Hun sier at avspark et par timer senere enn planlagt vil være et eksempel på den foretrukne løsningen. Om det ikke er tilstrekkelig, kan man prøve å spille kampen en annen dag. Selvsagt vil man da måtte ta hensyn til konsekvenser for hele turneringsoppsettet.

Et tredje alternativ er å flytte kampen til en annen by med bedre forhold. I New Zealand kan det fort bety Dunedin, som har turneringens eneste innendørsarena.

Det vil i så fall ikke være første gang VM-sluttspillkamper flyttes på grunn av dårlig vær. Under VM-sluttspillet for kvinner i Kina i 2007 ble Norges siste gruppekamp mot Ghana på kort varsel flyttet fra Shanghai til Hangzhou fordi en taifun var på vei mot den kinesiske østkysten. Noen kamper ble også utsatt av samme årsak.

Øsregn

Været veksler fort i New Zealand, og ofte er det som man opplever fire årstider på en dag. Hittil har få kamper vært rammet av dårlig vær, men det var et fryktelig øsregn i hovedstaden Wellington under Sveriges kamp mot Sør-Afrika søndag. Kampen ble likevel fullført som oppsatt.

All transport over betydelige avstander under turneringen skjer med charterfly, slik at kansellerte rutefly ikke skal føre til utsettelser eller avlysninger.

Norge spiller to av sine tre gruppekamper i Auckland og den tredje i Hamilton bare 12 mil lenger sør. Flere andre lag har lange flyreiser mellom sine kamper.