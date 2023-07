Det var overgangsjournalisten Fabrizio Romano som var først ute med å melde, uten åpne kilder, at Al-Hilal skal ha kommet med et tilbud på 3,3 milliarder kroner for å kjøpe Mbappé fra PSG.

Den franske sportsavisen L'Equipe meldte noe senere mandag at PSG er klar til å akseptere budet dersom PSG får overtalt Mbappé til å flytte på seg i sommer. Nyhetsbyrået AP har også meldt om rekordtilbudet samt at PSG har gitt Mbappé og Al-Hilal godkjennelse til å forhandle om personlige betingelser.

Hans kontrakt løper ut om 11 måneder, og Mbappé har vært klar på at han ikke ønsker å forlenge med PSG.

Det skal også være en rekke andre av Europas storklubber som vurderer å kaste seg inn i kampen om Mbappé, men disse vil trolig ikke kunne betale i nærheten av hva Al-Hilal har tilbudt.