TV 2: Klaveness skal møte Infantino

De to satt sammen på tribunen under en VM-kamp nylig. Der ble kontakten gjenopptatt etter at det hadde vært tørke siden Fifa-kongressen i 2022.

Der var Klaveness kritisk mot Fifa – Vi kan ikke ignorere ropene om endring. Fifa må opptre som en rollemodell. Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte. Menneskerettigheter, likestilling og demokrati – fotballens kjerneverdier – var ikke i startoppstillingen før mange år senere, sa hun i løpet av innlegget på snaut seks minutter.

– Fifa har adressert disse temaene, men det er en lang vei å gå, la hun til.

Nå håper Klaveness at Infantino holder ord, slik at det blir et møte mellom dem hvor de får gått mer i dybden på sakene som NFF og Klaveness er opptatt av, melder TV 2.

– Vi er jo bare et land av 255, vi kan ikke forvente at Fifa-presidenten skal møte oss ofte, og det er ikke det vi vil heller. Men det er noen viktige saker som er viktige å ta opp, det må vi kunne forvente, at vi må snakke sammen om de vanskelige sakene, sier Klaveness.