Slik går Norge videre i fotball-VM – kan bli rekordtidlig exit

Om Norge taper for Sveits i Hamilton, og New Zealand noen timer tidligere har tatt poeng fra Filippinene i Wellington, vil det norske laget være uten sjanse til å nå cupspillet. Det vil i så fall være første gang et norsk landslag i fotball (kvinner eller menn) er utslått før siste runde i gruppespillet i VM, EM eller OL.

– Vi føler selvfølgelig et press før Sveits-kampen, det tror jeg alle skjønner. Det er en kamp vi må vinne, og vi vet det godt. Sveits er et tøft lag, men jeg tror vi har alle muligheter. Det handler om å vekke til live grunnspillet vårt, sier Frida Maanum til NTB.

Sammen med resten av troppen, minus en småsyk Caroline Graham Hansen, var hun tilbake på treningsfeltet søndag, tre dager etter tapet for New Zealand.

På skinner

Med uavgjort tirsdag vil Norge være avhengig av egen seier over Filippinene i siste runde og rett resultat i andre kamper. Gitt at New Zealand slår Filippinene tirsdag, vil det bety seier til New Zealand over Sveits i siste runde og at Norge ender med bedre total målforskjell enn sveitserne. Sveitsisk poeng mot et New Zealand som allerede er videre vil sende Norge ut.

Norsk seier over Sveits er dermed det eneste som setter det norske VM-toget tilbake på skinnene for full damp. Følges det opp med en oppskriftsmessig seier over Filippinene, er det eneste som kan hindre norsk avansement at Sveits slår New Zealand i siste runde og at tre lag ender på seks poeng. Da er det total målforskjell som avgjør hvem som går videre som gruppevinner og -toer og hvem som må reise hjem sammen med poengløse Filippinene. I så fall kan det bli alt fra gruppeseier til hjemreise for de norske.

Dersom New Zealand avgir poeng mot Filippinene eller tar poeng mot Sveits, vil to norske seirer over Sveits og Filippinene i alle tilfeller være godt nok til avansement, uavhengig av målforskjell.

Vanskelig

Skulle målforskjell bli avgjørende, kan det vise seg viktig at Norge tapte bare 0-1 for New Zealand og at laget vil ha kontroll på hvor mange mål som eventuelt kreves mot Filippinene i Auckland søndag 30. juli. De to kampene i siste runde spilles samtidig. Sveits møter New Zealand i Dunedin. Det er på sørøya, vel 100 mil sør for Auckland.

For lagene som går videre ligger det an til en vanskelig vei videre i mesterskapet. I åttedelsfinalen møter de lag fra gruppe C. I den gruppa har Spania (3-0 over Costa Rica) og Japan (5-0 over Zambia) vært blant lagene som har imponert mest i sin åpningskamp.

Vinneren i Norges gruppe møter C-toeren i Auckland 5. august, toeren reiser til hovedstaden Wellington og møter vinneren av C-gruppa samme dag.

I en eventuell kvartfinale venter lag fra gruppene til USA eller Sverige.