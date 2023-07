New Zealands VM-tropp evakuert etter hotellbrann

Avisen New Zealand Herald skriver at laget ble evakuert i 20-tiden lokal tid, og at de søkte tilflukt på en restaurant over gaten. De venter nå på beskjed om de må flyttes til et annet hotell. I en uttalelse skriver New Zealands fotballforbund at det står bra til med alle i VM-troppen.

«Landslaget er midlertidig evakuert fra Pullman Hotel som følge av brann. Alle er trygge», heter det i meldingen, ifølge Herald.

Fire personer måtte i etterkant behandles for røykskader.

Det er andre gang New Zealand er involvert i dramatikk under VM. På morgenen før åpningskampen mot Norge, var det en stor politiaksjon utenfor lagets hotell i Auckland. Der mistet tre personer livet.

New Zealand slo Norge 1-0 i åpningskampen og møter Filippinene i neste runde tirsdag. Norge spiller mot Sveits samme dag.