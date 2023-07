Øl-krangel i Tour de France: – Han må holde kjeft

Plugge sa tidligere i uken til den franske avisen L'Equipe at han så FDJ-ryttere nyte øl på hotellet på den siste hviledagen av årets Tour de France-utgave.

– Vi var med et fransk lag på hotellet vårt og vi så ryttere drikke store øl. Alkohol er gift når du er så sliten og det gjør deg bare mer trett, sa Plugge.

Den uttalelsen falt ikke i god jord hos Madiot, som avviser at hans ryttere drakk øl.

– Hvem tror han at han er? Det er et veldig sterkt angrep fra hans side. Han må holde kjeft. Jeg vil ikke se ham og bryr meg ikke om ham. Det er patetisk, tordner Madiot.

Lagsjefen sier videre at laget på hviledager pleier å ha et litt mer avslappet forhold til det ellers strenge kostholdet, men at ingen ryttere drikker øl.

– De får bestille hva de vil, men de er så slitne nå at de tuller ikke med det. Ingen ryttere drakk alkohol mandag, fortsetter han.

Det gjenstår to etapper av årets ritt. Tour de France avsluttes i Paris søndag.