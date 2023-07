Caroline Graham Hansen er småsyk – isolert på hotellet

Meldingen om Barcelona-stjernens fravær kom en snau halvtime før utvalgte spillere skulle møte mediene ved hotellet i Auckland.

– Caroline kjenner på en lett sårhet i halsen, Vi tar ingen sjanser, så hun tar det med ro i dag, sa landslagslege Magnus Myntevik i en uttalelse via medieansvarlig Halvor Lea.

Det er Myntevik som bestemte at Graham Hansen ikke skulle delta.

– Jeg traff Caro rett før vi gikk ut, vi er naboer på hotellet. Det går nok veldig bra. Hun isoleres bare litt for at vi skal være helt sikre på at det ikke sprer seg videre, sa Vilde Bøe Risa til NTB under mediemøtet.

– Det er absolutt ingen grunn til å ta noen sjanser på en dag som dette.

Det var ingen fotballtrening på programmet for VM-troppen lørdag. Først søndag vil laget være tilbake på treningsfeltet i oppkjøringen til tirsdagens svært viktige kamp mot Sveits i Hamilton tolv mil sør for Auckland.

Det blir Graham Hansens 100. landskamp. Hun er en av lagets aller viktigste spillere, og en av nøklene til suksess mot Sveits blir å få henne mer involvert enn hun var mot New Zealand.

Bare seier er godt nok mot sveitserne om Norge skal ha sin videre VM-skjebne i egne hender foran siste runde i gruppespillet.