Onana klar for Manchester United: – Har overkommet mange hindringer

Manchester-klubben bekrefter overgangen i sine mediekanaler torsdag kveld.

– Å skrive under for Manchester United er en utrolig stor ære og jeg har jobbet hele livet mitt for å komme hit. Jeg har overkommet mange hindringer på veien, sier Onana.

Keeperen har undertegnet en femårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år med de røde djevlene.

Tidligere torsdag skrev Onana selv om den ventede overgangen på sin Instagram-konto. Der tok han avskjed med Inter og opplyste at neste skritt i karrieren blir i Manchester.

«Nå er det rett for meg å starte en ny reise i Manchester. Jeg gjør det med stor entusiasme, men jeg kommer til å savne dere i Inter», het det i Onanas avskjedsmelding.

De Gea-exit

I Manchester gjenforenes han med United-manager Erik ten Hag. De to jobbet sammen i Ajax.

Den engelske storklubben trengte en ny keeper etter at klubbveteran David de Gea tidligere i juli opplyste at han var ferdig i klubben. Partene ble ikke enige om en ny kontrakt.

Onana har spilt 34 landskamper for Kamerun. I VM i fjor forlot han troppen før den siste puljekampen som følge av en krangel med landslagssjef Rigobert Song. I etterkant opplyste Onana at han ikke kom til å spille for landslaget igjen.

Dopingdom

Onana startet karrieren i Barcelonas ungdomsakademi, før han i 2015 signerte for Ajax. Der spilte han i 7,5 år før han ble hentet til italiensk fotball av Inter.

Onana var i 2021 utestengt i ni måneder for brudd på dopingreglene. Keeperen hadde i oktober 2020 avlagt en positiv test etter å ha fått i seg det forbudte stoffet furosemid. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) mente imidlertid at Onana ikke hadde til hensikt å jukse.