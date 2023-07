British Open-sjef: Golfens pengegalopp er ikke bærekraftig

Pengepremiene i idretten er blitt et høyaktuelt tema etter at Saudi-Arabias statlige investeringsfond begynte å pumpe inn penger i den nyopprettede LIV-touren.

LIV lokket raskt til seg spillere som Phil Mickelson, Brooks Koepka og Cameron Smith med signeringsbonuser på flere hundre millioner dollar, og PGA-touren har sett seg nødt til å svare med å øke sine premiepenger i et forsøk på å beholde de beste stjernene.

I British Open, en av herregolfens fire majorturneringer, er premiepengene nesten doblet siden 2016 med en totalpott på 16,5 millioner dollar.

Det tilsvarer 166 millioner kroner etter dagens kurs og er fortsatt mindre enn premiesummene for de tre andre majorene og for hver enkelt LIV-turnering.

Pengehopp

– Vi er nødt til å balansere premiepotten i The Open for å sikre nødvendig investering i grasrota og nye golfinitiativer. Det er ingen tvil om at vår evne til å klare dette er blitt påvirket gjennom at premieveksten i herregolf går mye raskere enn vi hadde ventet eller planlagt for, sier administrerende direktør Martin Slumbers hos British Open-arrangøren Ramp;A.

– Dette er de vanskelige valgene vi – og antakeligvis de andre ledende instansene i golf – står overfor. Og vi er nødt til å ha en strategisk tilnærming som er økonomisk bærekraftig på sikt, framfor å bare finne kortsiktige løsninger, fortsetter Slumbers.

Samtidig avviser han bestemt forslag om at British Open kan skaffe seg en tittelsponsor for turneringen for å øke inntektene.

– River sporten i stykker

Tidligere i sommer ble PGA- og europatouren enige om et samarbeid med LIV-touren for å sikre en trygg økonomisk framtid.

Ramp;A er ikke en del av den avtalen, men Slumbers sier han ønsker den velkommen dersom det stanser borgerkrigen i internasjonal golf.

– Denne splittelsen er ikke bra for sporten. Den river sporten i stykker. Og vi må bevege oss videre. Men selv om vi absolutt ønsker en slutt på det, er det mye som gjenstår å forstå.

Skepsis

Ramp;A-sjefen peker på et sentralt poeng. PGA og LIV hevder å være enige om rammeverket for et felles selskap, men detaljene er ennå ikke kjent. Ledende spillere fra begge tourene har uttrykt frustrasjon over ikke å få vite noe, og amerikanske politikere er svært skeptiske til den saudiarabiske regjeringens rolle i avtalen.

– Dagens høring handler om mye mer enn bare golf. Den handler om hvordan et brutalt og undertrykkende regime kan kjøpe seg til innflytelse, og til og med ta over en elsket amerikansk institusjon, bare for å rense sitt offentlige image, sa demokraten Richard Blumenthal i en høring i det amerikanske senatet nylig.

I den samme høringen avslørte PGA-styremedlem Jimmy Dunne at Saudi-Arabias investeringsfond (PIF) vil spytte inn over en milliard dollar i samarbeidet med PGA-touren.