Frykter ikke elendig vær under VM-åpningskampen: – Likt for alle

Det skremmer ikke Norges lagkaptein Maren Mjelde, som har opplevd en og annen regnværsdag både i fødebyen Bergen og sin nåværende hjemby London.

– Det blir likt for begge lag, sier hun.

– Banen ser veldig fin ut, og jeg tror den skal tåle en del regn. Det er bare å få på seg skruskoene og være klare for kamp.

Ifølge meteorologene vil to lavtrykksområder, ett ved Tasmania og det andre ved Salomonøyene, påvirke hverandre og utløse et tropisk styrtregn som rammer New Zealands sørlige øy først og deretter den nordlige øya der Auckland befinner seg langt mot nord.

Farevarsel

Det varslede regnværet kan bli kraftig nok til å forårsake flom flere steder, og det er også ventet kraftig vind. Det var et håp om at det verste været ville passere Auckland etter at VM-åpningskampen mellom New Zealand og Norge var ferdigspilt, men nå ser det ut til å bli en våt kveld for både spillere og publikum.

New Zealand Herald har værvarselet som hovedoppslag i sin sportsseksjon torsdag og advarer publikum om styrtregn fra pausen. Ifølge meteorologene kan uværet nå nivået for farevarsel.

Åpningskampen på Eden Park er utsolgt, noe som betyr 40.000 tilskuere. Det vil være ny rekord for en fotballkamp i New Zealand. Rekorden er 35.194, mens New Zealands kvinnelag på det meste har trukket snaut 13.000.

Mesterskapet som sparkes i gang torsdag er det første kvinne-VM på den sørlige halvkule og dermed også det første som spilles om vinteren.

Fire årstider

Auckland er så langt nord at det ikke blir virkelig kaldt, men været er svært omskiftelig. Flere av de norske har kommentert det under oppholdet.

– Det er grønt her, og det føles litt som Norge, bortsett fra at det begynner å regne hvert femte minutt, sa landslagssjef Hege Riise i et intervju med New Zealand Herald.

– Det er et vakkert land, men det er fire årstider hver dag, sa Emilie Haavi.